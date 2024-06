"Nous essaierons de les ramener mais nous ne commettrons pas de suicide collectif", lance Betsalel Smotrich aux familles des otages

Le ministre israélien des finances, Betsalel Smotrich, a eu un vif échange avec les familles des otages lors d'une audition de la Commission des Finances à la Knesset lundi, les proches des personnes capturées exigeant un accord de cessez-le-feu. "Nous essaierons de les ramener, mais nous ne nous suiciderons pas collectivement", a déclaré le ministre.

"La libération de prisonniers ayant du sang sur les mains entraînera la mort d'autres Juifs", a-t-il souligné. "Lorsque le Hamas appelle à un cessez-le-feu alors qu'il survit à Gaza, cela signifie qu'il revient s'armer, tirer des missiles et menacer l'État d'Israël. "De nombreux Juifs pourraient être tués lors d’un prochain 7 octobre", a poursuivi Smotrich. "Le devoir des dirigeants ne se limite pas à des considérations immédiates, mais consiste à envisager les conséquences à long terme de chaque décision que nous prenons sur la sécurité d'Israël".

https://twitter.com/i/web/status/1800082291563393035 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Betsalel Smotrich a rappelé que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, avait été libéré avec plus d'un millier de terroristes en échange de Gilad Shalit : "Nous avons libéré Sinwar dans le cadre de l'accord Shalit et, depuis, nous avons enterré 1 500 Juifs parce que nous en avons libéré un", a-t-il déclaré.

Tout Israël veut ramener les otages a-t-il ajouté, précisant qu'il priait pour eux "tous les soirs". Malgré cela, "la question du prix est une campagne cynique" et "l'un des dilemmes nationaux les plus complexes et les plus douloureux". Au sujet de l’accord actuellement sur la table, Smotrich a mis en doute sa viabilité : "Quel accord ? Connaissez-vous un accord que le Hamas a accepté ?".