"Nous ignorons quand la situation en Syrie se stabilisera" : visite du ministre israélien des Affaires étrangères à la frontière

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a effectué jeudi une visite d'inspection le long de la frontière syrienne, soulignant l'importance stratégique de cette zone dans un contexte régional instable.

Au cours de cette journée, le ministre a reçu un briefing opérationnel et des renseignements détaillés du commandant de la 210e division, le général de brigade Yair Palai, ainsi que du colonel Benny Kata, commandant de la 474e brigade, et d'autres officiers supérieurs.

Point notable de cette visite, Saar s'est rendu au passage de Quneitra, où il a échangé avec les soldats du 202e bataillon des parachutistes sur leurs opérations dans ce secteur et dans d'autres zones où ils ont été déployés au cours de l'année écoulée. Un moment particulièrement significatif a été sa rare visite au quartier général de l'UNDOF (Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement) sur le Golan, au camp Ziouanit. Le ministre y a rencontré le commandement de l'UNDOF, notamment le général Patrick Gauchat, commandant de l'UNDOF et de l'UNTSO, Amadeo Micheli, directeur général de l'UNDOF, et le colonel William Northy, chef d'état-major de l'UNDOF. "Il est essentiel d'observer la situation sur le terrain", a déclaré le ministre Saar. "Nos forces accomplissent une mission cruciale à la frontière syrienne, non seulement pour protéger nos localités du Golan, mais aussi pour empêcher l'implantation d'éléments hostiles près de notre frontière dans une réalité très dynamique dont nous ne pouvons prédire ni la stabilisation ni le moment où elle interviendra." Le ministre a également souligné la qualité de la coopération entre Israël et l'UNDOF : "Lors de ma visite au quartier général de l'UNDOF, j'ai entendu des éloges sur la collaboration avec l'État d'Israël en général et avec Tsahal en particulier. J'ai également pu m'informer sur leur conception des opérations depuis l'accord de désengagement de 1974 jusqu'à aujourd'hui."