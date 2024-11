"Nous n'accepterons aucun arrangement qui n'inclut pas l'atteinte de nos objectifs de guerre et le retrait du Hezbollah" (Israel Katz)

En visite ce mercredi au Commandement Nord de Tsahal, le ministre israélien de la Défense Israel Katz a adopté une position ferme concernant le conflit avec le Hezbollah, excluant catégoriquement tout cessez-le-feu et promettant une intensification des opérations militaires.

"Nous ne ferons aucune pause, nous ne lèverons pas le pied de l'accélérateur et nous n'accepterons aucun arrangement qui n'inclut pas l'atteinte de nos objectifs de guerre", a déclaré Katz lors de sa première visite au Commandement Nord, accompagné du chef d'état-major Herzi Halevi et du commandant du front nord, le général Uri Gordin. Le ministre a souligné les succès récents des opérations israéliennes : "Nous avons porté des coups durs au Hezbollah et avons éliminé Nasrallah. C'est précisément maintenant qu'il faut continuer à frapper de toutes nos forces pour concrétiser les fruits de la victoire." Il a notamment mis en avant l'expansion des opérations terrestres dans le sud du Liban et les frappes contre les infrastructures du Hezbollah dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth.

Les conditions israéliennes pour toute future résolution du conflit sont claires et non négociables selon Katz : le désarmement complet du Hezbollah, le retrait de l'organisation au-delà du fleuve Litani, la garantie du retour sécurisé des résidents du nord d'Israël dans leurs foyers et le maintien du droit d'Israël à agir militairement contre toute activité terroriste. "Nous payons un prix lourd et douloureux", a reconnu le ministre, adressant ses condoléances aux familles des soldats tombés au combat et ses vœux de rétablissement aux blessés. Néanmoins, il a insisté sur l'importance stratégique des succès militaires actuels : "Le monde entier observe et admire nos réalisations. Cela renforce également la puissance de l'État d'Israël, et nous devons l'utiliser pour atteindre nos objectifs de la manière la plus rapide et la plus efficace possible." Cette visite intervient dans un contexte de tensions accrues à la frontière nord d'Israël, où les échanges de tirs avec le Hezbollah se sont intensifiés depuis le début de la guerre à Gaza. Le ministre a pu notamment examiner l'important arsenal saisi dans les bases et quartiers généraux du Hezbollah lors des récentes opérations.