"Nous n'avons pas d'autre pays" : Israël pleure ses morts un an après le 7 octobre

Dans le parc Yarkon de Tel-Aviv, une cérémonie poignante a réuni les familles endeuillées d'Israël pour commémorer le premier anniversaire de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. L'événement, mêlant douleur et résilience, a offert un espace de recueillement collectif pour une nation encore profondément marquée par la tragédie.

Sous le ciel de Tel-Aviv, trois écrans géants défilaient les noms des victimes, tandis que les caméras captaient les visages empreints de chagrin des familles présentes. Les animateurs Hanoch Daum et Rotem Sela ont ouvert la cérémonie en partageant les histoires des disparus, donnant vie à leurs mémoires. Le moment le plus solennel est venu lorsque le père de Tzvi Granot, un soldat tombé au combat, a récité le Kaddish, la prière des endeuillés, unissant l'assemblée dans un moment de communion spirituelle.

Les témoignages vidéo des familles endeuillées, des évacués et des proches d'otages ont ajouté une dimension profondément personnelle à l'événement. Or Gat, dont la mère Kinneret a été tuée au kibboutz Be'eri et la sœur Carmel prise en otage puis tuée en captivité, a partagé des souvenirs émouvants. "Cela n'aurait jamais dû arriver," a-t-il déclaré, trouvant un maigre réconfort dans le retour des autres membres de sa famille. La musique a joué un rôle central dans la cérémonie, offrant un exutoire émotionnel. Gali Atari et Corin Allal ont interprété "Ein li eretz aheret" ("Je n'ai pas d'autre pays"), un hymne à la résilience israélienne. Les paroles "Je n'ai pas d'autre pays, même si ma terre brûle" ont résonné particulièrement, chantées par un public portant des t-shirts "Ramenez-les à la maison" ou arborant les visages de leurs proches disparus. Rita a conclu avec un message d'espoir : "Un jour, cela arrivera, sans que nous nous en rendions compte, quelque chose changera, quelque chose s'allégera en nous." Cette commémoration a non seulement honoré la mémoire des victimes, mais a aussi souligné la force et l'unité d'un peuple face à l'adversité. Un an après la tragédie du 7 octobre, Israël pleure toujours ses morts, mais regarde aussi vers l'avenir avec une détermination renouvelée.