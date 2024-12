"Nous n'interviendrons pas en Syrie, mais protégerons nos frontières" (Herzi Halevi)

Le général Herzi Halevi, chef d'état-major des Forces de défense israéliennes (Tsahal), a effectué une tournée stratégique décisive dans la région du Golan. Accompagné de hauts commandants, dont le général Uri Gordin et le général de brigade Yaïr Flaï, il a présenté la stratégie militaire israélienne face à l'instabilité syrienne.

Dans un contexte géopolitique hautement tendu, Halevi a clairement énoncé les objectifs de Tsahal : "Nous sommes positionnés ici pour une raison centrale - la sécurité nationale". Sa déclaration intervient alors que la Syrie, autrefois État ennemi, traverse une phase de déliquescence militaire et politique.

Le commandant a été sans équivoque : "Nous ne cherchons pas à gérer la Syrie. Notre unique mission est d'empêcher les groupes terroristes extrémistes de s'implanter près de notre frontière". Cette approche reflète une stratégie de prévention plutôt que d'intervention directe.

Le déploiement militaire israélien s'étend de l'Hermon jusqu'aux frontières syriennes et jordaniennes, mobilisant un dispositif complet : troupes régulières, réservistes, unités spéciales et soutien logistique intégral. Halevi a insisté sur le professionnalisme et la détermination de cette stratégie.

"Nous agissons avec discernement et fermeté pour protéger nos citoyens", a-t-il conclu, signalant la vigilance constante d'Israël face aux menaces émergentes dans une région profondément instable.