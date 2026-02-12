"Nous ne voyons pas tout à fait les choses de la même manière que les Américains", affirme Betsalel Smotrich

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a réagi au sommet entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, affirmant que, malgré la solidité des relations entre Jérusalem et Washington, des divergences subsistent.

Interrogé sur la confiance qu’il accorde au Premier ministre, Smotrich a salué en Netanyahou « un excellent émissaire du peuple d’Israël », bénéficiant de liens « très étroits » avec le président américain. Selon lui, le chef du gouvernement sait défendre fidèlement les intérêts stratégiques d’Israël auprès de la Maison Blanche.

Le ministre a toutefois tenu à nuancer : « Nous ne voyons pas tout à fait les choses de la même manière que les Américains », a-t-il déclaré, soulignant que certaines lignes de fracture persistent, notamment sur des dossiers sécuritaires et diplomatiques sensibles.

Betsalel Smotrich a également reconnu qu’il ne partage pas toujours la même position que le Premier ministre. S’il dit apprécier « profondément » son leadership, il insiste sur le fait que cela n’implique pas un alignement total. Il a révélé que de nombreuses discussions, parfois marquées par des désaccords, se sont prolongées « tard dans la nuit ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de négociations régionales délicates, alors que le gouvernement israélien cherche à préserver ses marges de manœuvre face aux initiatives américaines.