"Nous pouvons frapper partout en Iran" (Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a livré un discours musclé lors de la cérémonie de remise des diplômes des officiers à la base militaire Bahad 1. Dans une allocution particulièrement ferme, il a détaillé la stratégie d'Israël face à ses multiples menaces régionales.

"Nous démantelons l'axe du mal qui nous fait face par des frappes calculées", a déclaré Netanyahou, promettant qu'aucune organisation terroriste ne s'installera plus aux frontières d'Israël. Il a notamment souligné que "le Hamas ne gouvernera plus Gaza" et que "le Hezbollah ne pourra plus maintenir des positions offensives à quelques mètres de notre frontière nord".

Concernant l'Iran, Netanyahou a adopté un ton particulièrement offensif : "Nous avons frappé leur point faible. La rhétorique des dirigeants iraniens ne peut masquer le fait qu'Israël dispose aujourd'hui d'une liberté d'action sans précédent en Iran. Nous pouvons atteindre n'importe quel point en Iran si nécessaire."

Le Premier ministre a également réaffirmé la priorité absolue donnée à l'empêchement du programme nucléaire iranien : "Bloquer le programme nucléaire était et reste notre préoccupation principale. Nous n'avons jamais détourné et ne détournerons jamais notre attention de cet objectif." Pour des raisons évidentes, a-t-il ajouté, il ne pouvait détailler les plans pour atteindre cet objectif crucial.

Quant à la situation au Liban, Netanyahou a minimisé l'importance des accords diplomatiques, soulignant que l'essentiel réside dans "notre capacité et notre détermination à imposer la sécurité, à contrer les attaques et à agir contre le réarmement de nos ennemis, malgré toutes les pressions et les contraintes".