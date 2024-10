"Nous sommes terrifiés qu'une escalade régionale ne condamne à mort nos proches en captivité" (familles des otages)

Les familles des otages détenus à Gaza ont exprimé samedi leur vive inquiétude lors d'un rassemblement à la porte Begin de Tel-Aviv, sur fond de frappes israéliennes en Iran et de reprise des négociations. "Nous sommes terrifiés qu'une escalade régionale ne condamne à mort nos proches en captivité", ont-ils déclaré.

"Netanyahou continue de traîner des pieds et ne cherche pas à conclure un accord global", a fustigé Yifat, cousine d'Ofer Kalderon, s'interrogeant sur l'utilité d'envoyer une délégation au Qatar "sans mandat complet". Elle dénonce de "faux espoirs" alors que "les otages encore en vie agonisent dans des tunnels, dans des conditions inhumaines".

Einav Tzangauker, mère de Matan, estime qu'Israël a déjà obtenu son "image de victoire" avec l'élimination des dirigeants du Hamas et la destruction de ses infrastructures. Elle s'interroge sur l'absence d'initiative gouvernementale pour un accord global, rappelant que le Hamas avait accepté une proposition israélienne en juillet. Yehuda Cohen, père de Nimrod, accuse directement les ministres Ben Gvir et Smotrich, qualifiés de "pyromanes aux idéologies extrémistes", de "décider du sort de nos proches". Il rappelle que 73% des Israéliens soutiennent un accord, même au prix d'un arrêt des combats. Itzik Horn, père de Yair et Eitan, a conclu en exhortant Netanyahu : "Le sang des otages assassinés ou tués en captivité est déjà sur vos mains. Allez-vous continuer à sacrifier des otages pour votre survie politique ?"