"On nous pardonnera beaucoup de choses, mais pas la faiblesse" : un enregistrement rare de Golda Meir dévoilé

Cinquante et un ans après la guerre de Kippour, un enregistrement exceptionnel vient de resurgir des archives militaires israéliennes, offrant un aperçu saisissant de l'esprit qui animait le leadership du pays dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. La voix de Golda Meir, Premier ministre d'Israël lors de ce conflit , résonne à travers le temps avec une clarté et une détermination qui éclairent d'un jour nouveau les défis auxquels le pays faisait face. "On nous pardonnera beaucoup de choses, mais pas une : la faiblesse", déclare-t-elle avec une fermeté inébranlable lors d'une réunion du cabinet tenue le 19 novembre 1973, peu après la fin des hostilités.

AP

Ces paroles, prononcées dans le secret d'une salle de réunion, révèlent la profonde conscience de Meir quant à la position précaire d'Israël sur la scène internationale. "Dès l'instant où nous serons perçus comme faibles, tout sera fini", poursuit-elle, soulignant l'importance cruciale de projeter une image de force, même dans l'adversité.

L'enregistrement, d'une durée d'une heure, nous plonge au cœur des discussions sur les négociations pour la libération des prisonniers de guerre israéliens. Meir, confrontée à la délicate balance entre la compassion pour les soldats capturés et la nécessité de maintenir une position de force, affirme : "Alors quoi ? Devons-nous cesser de nous soucier de nos hommes ?"

Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, exprime quant à lui ses inquiétudes sur un possible renversement de la dynamique de dissuasion entre Israël et ses voisins arabes. "Je crains que nous ne devenions l'entité dissuadée, que nous ne commencions à redouter la confrontation avec les Arabes", dit-il, illustrant les doutes profonds qui agitaient même les dirigeants les plus chevronnés. Ces révélations offrent un éclairage précieux sur les coulisses du pouvoir israélien à un moment charnière de son histoire.

AP Photo/Nash

Elles montrent une leadership confronté à des défis existentiels, cherchant à naviguer entre la nécessité de protéger son peuple et celle de maintenir une posture de force sur la scène internationale. L'enregistrement de Golda Meir, conservé pendant plus de cinq décennies, n'est pas seulement un artefact historique. C'est un témoignage vibrant de la résilience et de la détermination qui ont façonné l'État d'Israël moderne. Alors que le Moyen-Orient continue d'être secoué par des conflits et des tensions, les paroles de Golda Meir résonnent avec une pertinence troublante, nous invitant à réfléchir sur les leçons du passé et leur application dans le monde d'aujourd'hui.