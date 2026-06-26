Opération Entebbe : 50 ans après, les conversations secrètes entre Israël et Idi Amin Dada révélées

À l'occasion du 50e anniversaire de l'opération Entebbe, les Archives de l'État d'Israël ont publié des milliers de documents inédits, parmi lesquels les procès-verbaux des réunions du gouvernement, des délibérations du cabinet de sécurité et 26 enregistrements audio. Les plus marquants sont les transcriptions de cinq conversations téléphoniques entre le colonel de réserve Baruch Bar-Lev, ancien attaché militaire israélien en Ouganda, et le dictateur ougandais Idi Amin Dada, qui éclairent d'un jour nouveau les efforts diplomatiques déployés en parallèle de la préparation du raid militaire.

Le premier appel a lieu le 1er juillet 1976, trois jours avant l'opération. Depuis son domicile de Tel-Aviv, Bar-Lev, qui se présente comme "un simple citoyen" sans lien avec le gouvernement, tente de convaincre son ancien interlocuteur de faire libérer les otages. Jouant sur son ego, il lui lance : "Mon ami, tu as une occasion unique d'entrer dans l'Histoire comme un grand artisan de la paix." Puis il insiste : "Monsieur le Président, tu as le pouvoir de libérer ces personnes. Tu entreras dans l'Histoire comme un grand homme." Il évoque même les derniers souhaits de la mère d'Idi Amin Dada : "Te souviens-tu qu'avant de mourir, elle t'avait demandé d'aider les Israéliens de la Terre sainte ? Si tu veux devenir un grand homme, entrer dans l'Histoire et peut-être même recevoir le prix Nobel, sauve ces personnes."

Au fil de la conversation, Idi Amin Dada livre sans le savoir des renseignements qui se révéleront précieux pour les planificateurs de l'opération. Il indique que les otages sont retenus dans l'ancien terminal de l'aéroport d'Entebbe, "que tu connais très bien", explique qu'ils sont entourés de deux rangées d'explosifs, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, et précise que les terroristes ont contraint l'armée ougandaise à se tenir à 200 mètres du terminal. "Ils ont déjà tout préparé pour appuyer sur le détonateur et faire exploser tout le monde avec eux", affirme-t-il. Profitant de la discussion, Bar-Lev l'interroge sur l'emplacement exact des otages et la disposition des explosifs, sans révéler que ces informations sont transmises en temps réel aux autorités israéliennes. Les procès-verbaux montrent d'ailleurs que le Premier ministre Yitzhak Rabin suivait personnellement la conversation.

Les archives révèlent également que ces échanges s'inscrivaient dans une vaste offensive diplomatique. Israël sollicitait simultanément le secrétaire général de l'ONU Kurt Waldheim, le pape, le Conseil œcuménique des Églises ainsi que les gouvernements français, britannique, allemand et canadien afin qu'ils exercent des pressions sur Idi Amin Dada. Dans le même temps, le gouvernement israélien affichait sa volonté d'engager des négociations avec les preneurs d'otages afin de gagner un temps précieux pour préparer une éventuelle intervention militaire.

Une deuxième conversation, enregistrée dans la nuit du 1er au 2 juillet, met en évidence l'urgence de la situation. "Si un avion s'approche de l'Ouganda, ils feront tout exploser immédiatement", prévient Idi Amin. Bar-Lev tente alors de gagner du temps : "Il me faudra peut-être un ou deux jours avant de pouvoir venir te voir." Le dirigeant ougandais répond que les terroristes refusent tout délai supplémentaire et que "l'ultimatum expire demain à dix heures". Les documents révèlent par ailleurs que les services israéliens soupçonnaient déjà une coopération opérationnelle entre les terroristes et les soldats ougandais, alors même qu'Idi Amin Dada continuait de se présenter comme un simple médiateur.

Les procès-verbaux dévoilent également les débats au sein du gouvernement israélien. Dès l'annonce du détournement de l'avion d'Air France, Yitzhak Rabin avait interrompu une réunion ministérielle : "Avant de poursuivre, j'ai une annonce à faire. Le contact avec l'avion d'Air France a été perdu. Il a probablement été détourné." Le Premier ministre souhaitait alors faire de la France "le principal responsable du sort des Israéliens voyageant à bord d'un avion d'Air France". Face à l'ultimatum des terroristes, Rabin estime rapidement qu'une décision ne peut plus être repoussée : Israël doit soit négocier, soit maintenir sa ligne de refus. Le ministre de l'Intérieur Yosef Burg qualifie le temps restant de "guillotine", appelant le gouvernement à annoncer clairement sa disposition à entrer en négociation.

Trois jours plus tard, dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, les commandos israéliens donnent l'assaut contre le terminal décrit par Idi Amin Dada lors de ces conversations. L'opération permet de libérer la quasi-totalité des otages, mais coûte la vie à quatre personnes, dont le commandant de la Sayeret Matkal, le lieutenant-colonel Yonatan Netanyahou. Cinquante ans après les faits, ces archives révèlent l'ampleur des efforts diplomatiques et des manœuvres de renseignement qui ont précédé l'une des opérations de sauvetage les plus célèbres de l'histoire d'Israël.