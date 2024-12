Otages à Gaza : "Ils sont en danger de mort immédiat", alerte le président Herzog

Dans un discours poignant lors de l'allumage de la première bougie de Hanoucca au Beit Halochem de Tel Aviv, en présence des anciens combattants blessés, le président israélien Isaac Herzog a lancé un appel urgent pour la libération des otages détenus à Gaza.

"Je n'aurais jamais imaginé que l'année suivant le dernier Hanoucca, une centaine de nos frères et sœurs seraient encore aux mains des meurtriers du Hamas", a déclaré Herzog, avant d'avertir sur l'urgence de la situation. Citant une récente conférence médicale tenue à la résidence présidentielle, où d'anciens otages et des experts médicaux ont témoigné, Herzog a affirmé : "Les otages sont en danger de mort clair et immédiat. Chaque jour qui passe augmente la menace sur leurs vies."

Face à "un ennemi cruel qui tente par tous les moyens de nous nuire et d'entraver le retour des otages", le président a appelé les dirigeants à agir avec la plus grande détermination. "J'appelle notre leadership à utiliser tous les moyens à notre disposition pour conclure un accord. C'est votre devoir. C'est votre responsabilité. Vous avez mon plein soutien pour conclure un accord qui les ramènera chez eux !"

Herzog a conclu par une référence émouvante au Talmud : "Le sang de nos frères et sœurs crie vers nous depuis la terre, nous rappelant que 'quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier'."