Otages à Gaza : les familles accusent Netanyahou de les abandonner pour une guerre au nord, créant "101 Ron Arad"

Dans un climat de tension croissante, les familles des otages détenus par le Hamas à Gaza ont vivement critiqué la stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de leur conférence de presse hebdomadaire à Tel Aviv.

Einav Zangauker, dont le fils Matan est retenu en otage, a accusé Netanyahou d'avoir "décidé de déplacer le centre de gravité de la guerre vers le nord et d'abandonner les otages à mourir dans les tunnels". Elle a averti que cette approche pourrait créer "101 Ron Arad", faisant référence au pilote israélien capturé en 1986 et toujours porté disparu. Les familles ont souligné l'existence d'un accord potentiel, initialement proposé par Netanyahou en mai et approuvé par le président américain Joe Biden et l'ONU en juin. Selon elles, le Hamas aurait réitéré son accord cette semaine, mais Netanyahou persisterait à bloquer l'accord en insistant sur le maintien des troupes israéliennes le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Yehuda Cohen, père d'un otage, a évoqué l'horreur du public face aux images récemment diffusées par Tsahal montrant les conditions de détention de six otages exécutés. "Les otages vivent des horreurs inimaginables. Ils meurent là-bas", a-t-il déclaré. Merav Svirsky, dont le frère a été assassiné en captivité, a appelé à la destitution de Netanyahou, estimant que faire pression sur le Premier ministre pour conclure un accord est dans "le meilleur intérêt d'Israël". Les familles ont également interpellé les membres de la coalition gouvernementale, les accusant de rester silencieux sur la question. Yifat Kalderon, cousine d'un otage, a lancé : "Comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir chaque matin ? Comment pouvez-vous avoir peur de Netanyahou, mais ne pas trembler en approuvant l'abandon de civils et de soldats à la mort ?" Omri Lifshitz, fils d'un otage, a remercié le public pour son soutien lors des rassemblements de masse, appelant à continuer la mobilisation : "Grâce à vous, la pression pour un accord continuera de croître. Continuez à descendre dans la rue, chaque jour, partout."