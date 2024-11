Otages à Gaza : Un rapport alarmant sur leur état de santé après 404 jours de captivité

Le Forum des familles des otages a publié mercredi un nouveau rapport médical alarmant sur l'état de santé des 101 otages toujours détenus par le Hamas, alors que l'hiver approche et que leur captivité dépasse désormais les 400 jours.

Selon le rapport établi par le système de santé du Forum des familles, présidé par le Professeur Hagai Levin, la situation sanitaire des otages est particulièrement préoccupante :

Une malnutrition extrême est constatée, certains otages ayant perdu jusqu'à 50% de leur poids initial, entraînant une dangereuse diminution de leur masse musculaire et de leur graisse corporelle. L'approche de l'hiver les expose à des risques graves d'hypothermie, d'engelures et d'infections respiratoires, leur système immunitaire étant déjà fortement affaibli. La carence en vitamines et minéraux essentiels augmente les risques de problèmes cardiaques, notamment d'arythmies potentiellement mortelles et le traumatisme psychologique est sévère, résultant de l'isolement, des violences et de l'absence de contact avec leurs proches, conduisant certains à des pensées suicidaires. Le rapport souligne également l'impact sur les familles des otages qui souffrent d'un "deuil ambigu", caractérisé par un stress chronique et une anxiété permanente face à l'incertitude du sort de leurs proches.

Les auteurs du rapport dénoncent particulièrement le refus d'accès de la Croix-Rouge aux otages, les privant ainsi d'assistance médicale et les exposant à des risques sanitaires majeurs. "La situation devient critique avec l'arrivée de l'hiver", alertent les responsables du Forum des familles, appelant à une mobilisation internationale urgente pour obtenir la libération des otages avant une détérioration irréversible de leur état de santé. Les otages sont retenus depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, lors de laquelle plus de 240 personnes avaient été enlevées. Malgré la libération d'une partie d'entre eux en novembre 2023, 101 otages restent toujours aux mains du Hamas.