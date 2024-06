Otages libérés samedi : "Ils ont été battus ou maltraités presque tous les jours" (médecin)

Le médecin chargé de soigner les otages libérés de Gaza samedi dernier a déclaré à CNN que les otages ont été régulièrement battus par leurs ravisseurs.

"C'était une expérience très dure, avec beaucoup d'abus, presque tous les jours", a déclaré le Dr Itai Pessach du centre médical de Sheba. "Chaque heure, à la fois physiquement, mentalement et pour d'autres raisons, et c'est quelque chose qui dépasse l'entendement." Selon le média américain, le Dr Pessach affirme que les huit mois que les otages ont passés en captivité avec le Hamas "ont laissé une marque significative sur leur santé", même s'ils semblaient extérieurement en bonne forme.

"Ils n'avaient pas de protéines, donc leurs muscles sont extrêmement amaigris, et d'autres systèmes sont endommagés à cause de cela", dit-il, ajoutant qu'ils ont dit que l'approvisionnement en nourriture et en eau variait, qu'ils ont été déplacés plusieurs fois et qu'ils ont eu affaire à des gardes différents. "Il y a eu des périodes où ils n'ont pratiquement pas reçu de nourriture", ajoute M. Pessach. "Il y a eu des périodes où c'était un peu mieux, mais dans l'ensemble, la combinaison du stress psychologique, de la malnutrition ou du manque de nourriture ou du manque de nourriture appropriée, de la négligence médicale, de l'espace restreint, du fait de ne pas voir le soleil et de toutes les autres choses a un effet significatif sur leur santé."

En ce qui concerne le stress psychologique, il ajoute : "Au fil du temps, l'espoir d'être libéré diminue et vous commencez à vous demander si cela finira un jour... je Je pense que c'est en perdant la foi que vous atteignez le point de rupture".