Otages : des rabbins sionistes religieux s'opposent à un accord "dangereux" et suggèrent de "s'en remettre à Dieu"

Dans une lettre ouverte, plusieurs rabbins éminents de la communauté sioniste religieuse en Israël ont pris position contre un éventuel accord d'échange d'otages avec le Hamas. Ils estiment qu'une telle entente, qui impliquerait le retrait des troupes israéliennes de Gaza et l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens, mettrait en danger un plus grand nombre d'Israéliens.

"La lettre affirme que la libération des otages est 'l'un des plus grands et des plus importants commandements de la Torah, et qu'il est impératif de les sauver et de les rendre à leurs familles'. Cependant, "sacrifices requis pour la libération des otages mettent en danger tous les citoyens de l'État".

Les rabbins citent notamment "la libération de dangereux criminels qui permettrait au Hamas de reconstituer son armée, le retrait de zones stratégiques et l'arrêt des combats avant la défaite du Hamas" comme des risques majeurs.

Les signataires, parmi lesquels figurent le grand rabbin de Ramat Gan, Yaakov Ariel, et des personnalités connues comme les leaders Dov Lior et Elyakim Levanon, ainsi que le grand rabbin de Safed, Shmuel Eliyahu, affirment que les dangers posés par un tel accord l'emportent sur l'impératif juif de libérer les captifs. Cette prise de position intervient alors que 116 des 251 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre seraient toujours détenus à Gaza, dont 44 confirmés morts par l'armée israélienne.

Les rabbins concluent leur lettre en suggérant aux dirigeants israéliens de s'en remettre à Dieu pour trouver une solution permettant de "libérer les otages tout en assurant la pérennité et le bien-être de l'État d'Israël".