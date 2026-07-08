Passage de Rachel : un terroriste armé d’un couteau neutralisé
Un suspect a été neutralisé par la police des frontières après avoir tenté de s’infiltrer en territoire israélien, lancé des pierres puis brandi un couteau en direction des forces.
Des policiers de la police des frontières israélienne ont neutralisé tôt mercredi matin un suspect qui tentait de s’infiltrer en territoire israélien par le passage de Rachel, près de Bethléem, a indiqué la police israélienne.
Selon le commandant de l’unité présente sur place, l’homme a d’abord tenté de franchir le point de passage avant d’échouer. Il a ensuite lancé des pierres en direction des forces de sécurité opérant dans la zone.
Le suspect a alors sorti un couteau et l’a brandi de manière menaçante vers les policiers. Les forces présentes ont rapidement réagi, appliqué la procédure d’arrestation d’un suspect, puis l’ont neutralisé.
L’homme a été transféré pour interrogatoire par les services de sécurité.
Aucun blessé n’a été signalé parmi les forces israéliennes.