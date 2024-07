Polémique autour de Noa Argamani : Soutien massif à l'ex-otage face aux critiques

Une polémique a éclaté en Israël suite à la décision de Noa Argamani, ancienne otage libérée, d'accompagner le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de sa visite officielle aux États-Unis. Cette décision a suscité de vives critiques, mais aussi un élan de soutien de la part de diverses personnalités politiques.

Noa Argamani, récemment libérée après des mois de captivité aux mains du Hamas, a accepté de se joindre à la délégation de Netanyahou pour son discours devant le Congrès américain à Washington. Cette décision intervient dans un contexte tendu, où de nombreuses familles d'otages accusent le gouvernement Netanyahou de ne pas en faire assez pour libérer leurs proches, toujours détenus à Gaza.

Hostage Families Forum

Des voix critiques se sont élevées, notamment celle d'Uri Misgav, chroniqueur au journal Haaretz, qui a accusé Argamani de servir de "décor" à Netanyahou. Ces critiques ont été vivement condamnées par des membres du gouvernement et de l'opposition. Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a défendu Argamani, rappelant ses mois de captivité et la perte récente de sa mère. Des députés du Likoud ont qualifié Argamani de "véritable héroïne" et ont dénoncé l'utilisation de sa souffrance à des fins politiques. Même des figures de l'opposition, comme Yair Golan du parti de gauche Les Démocrates, ont pris la défense d'Argamani. Golan a souligné que personne ne pouvait comprendre ce qu'elle avait enduré et a appelé au respect de sa décision. Le Forum des familles des otages et des disparus a également condamné les attaques contre Argamani, insistant sur le fait que la participation à la délégation du Premier ministre était une décision personnelle de chaque famille. Gil Dickmann, dont la cousine est toujours otage, a témoigné de la force d'Argamani lors d'une rencontre avec Netanyahou, soulignant sa capacité à représenter dignement les otages et leurs familles.