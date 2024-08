Polémique en Israël : La ministre Regev s'attire les foudres des communautés frontalières de Gaza

Une nouvelle controverse éclate en Israël à l'approche du premier anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre. La ministre des Transports, Miri Regev, se trouve au cœur d'une tempête médiatique après avoir comparé les cérémonies commémoratives alternatives prévues par les communautés frontalières de Gaza aux cérémonies israélo-palestiniennes organisées lors de la Journée du Souvenir.

Lors d'une conférence de presse, Regev a déclaré : "Bien sûr, il existe aussi une option pour d'autres d'organiser des cérémonies alternatives, comme la cérémonie israélo-palestinienne de la Journée du Souvenir." Cette comparaison a immédiatement suscité l'indignation, poussant la ministre à nier ses propos peu après, selon le site d'information Ynet.

La ministre persiste néanmoins dans son intention d'organiser une cérémonie officielle d'État, malgré le boycott croissant des communautés frontalières et des familles d'otages. "Je fais abstraction du bruit, et je continuerai à diriger cette cérémonie comme je l'ai fait lors des précédentes, dans le respect de ceux qui sont en colère et qui critiquent," a-t-elle affirmé. La réaction des communautés concernées ne s'est pas fait attendre. L'organisation Koumou ("Levez-vous"), qui prépare une cérémonie alternative, a vivement réagi sur les réseaux sociaux : "Le 'bruit de fond' dont parle la ministre Regev, c'est nous. Les familles endeuillées, les résidents des communautés frontalières de Gaza et du Nord, et les réservistes qui ont payé et continuent de payer un lourd tribut pour les événements du 7 octobre."

Cette polémique met en lumière les tensions persistantes entre le gouvernement israélien et les communautés directement touchées par l'attaque du 7 octobre.

L'accusation de "déconnexion totale" lancée par Koumou à l'encontre de la ministre Regev, concernant la décision du gouvernement de dépenser des millions de shekels pour produire une cérémonie "fabriquée", reflète un malaise profond et une fracture croissante entre les autorités et une partie de la population israélienne.

À l'approche de cet anniversaire douloureux, cette controverse souligne les défis auxquels Israël est confronté pour panser ses blessures et unir sa population dans le souvenir, tout en faisant face aux conséquences continues du conflit avec le Hamas.