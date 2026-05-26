Pollution dans plusieurs rivières du nord d’Israël

Le ministère israélien de la Santé et le ministère de la Protection de l’environnement ont mis en garde mardi contre une pollution détectée dans plusieurs cours d’eau du nord du pays, après des résultats jugés anormaux lors d’analyses effectuées le 25 mai 2026.

Selon les autorités, les prélèvements ont révélé des niveaux élevés de bactéries fécales dépassant les recommandations sanitaires, fixées à 400 coliformes fécaux pour 100 millilitres d’eau. Les autorités avertissent que l’accès à certains sites pourrait représenter un danger pour le public tant que les prochains tests ne montreront pas une amélioration stable de la qualité de l’eau.

Les zones concernées incluent plusieurs sites très fréquentés par les randonneurs et touristes, notamment le Hasbani au niveau de Gan HaTzafon, le Jourdain entre le pont Lehavot HaBashan et le pont HaHamisha, la piscine naturelle de Meshushim, ainsi que les ruisseaux Gilbon, Zaki et Yehudiya sur le plateau du Golan.

Le ministère de la Protection de l’environnement a indiqué qu’aucune source précise de pollution n’avait pour l’instant été identifiée. En temps normal, des contrôles sont réalisés toutes les deux semaines par les inspecteurs de l’Autorité israélienne de la nature et des parcs dans plusieurs points fixes des rivières du nord du pays, notamment en Haute-Galilée, dans le Golan et en Galilée occidentale.

Les autorités assurent poursuivre les analyses et le suivi de la situation et promettent de communiquer toute évolution aux voyageurs et aux collectivités locales concernées.