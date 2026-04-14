Pour Israël, le retrait de l’uranium enrichi iranien est une "condition préalable" à la fin de la guerre

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a affirmé mardi que le retrait de l’uranium enrichi d’Iran constituait une condition incontournable à la fin du conflit, tout en dressant un tableau profondément renouvelé de l’équilibre stratégique au Moyen-Orient.

Dans une déclaration vidéo diffusée à l’occasion de la Journée de la Shoah, Israel Katz a évoqué un « changement stratégique important », estimant qu’Israël n’était plus confronté, pour la première fois depuis des décennies, à une menace existentielle directe. Selon lui, cette évolution découle notamment de l’élimination du guide suprême iranien, Ali Khamenei, qu’il a présenté comme l’architecte du projet visant à détruire Israël.

Le ministre a également mis en avant les résultats des opérations militaires israéliennes, affirmant que les offensives baptisées « Réveil du Lion » et « Rugissement du lion » avaient conduit à la destruction du programme nucléaire iranien et à la neutralisation de sa capacité à produire des armes nucléaires dans un avenir proche.

Toutefois, Israel Katz a insisté sur le fait que « la mission n’est pas achevée ». « Le problème qui subsiste est celui du stock de matériel enrichi, qui constitue un potentiel de relance du programme », a-t-il expliqué. Dans ce contexte, a-t-il révélé, Israël et les États-Unis ont fixé une ligne claire : « le retrait de ce matériel d’Iran est une condition préalable non négociable à la fin de la campagne ».

Sur le plan régional, le ministre a également évoqué un affaiblissement significatif des alliés de Téhéran, affirmant que des organisations comme le Hezbollah et le Hamas ont subi des coups sévères, réduisant leur capacité à menacer Israël. Malgré ces avancées, Tsahal poursuit ses opérations contre les dernières poches d’activité de ces groupes.

Pour Israël, la consolidation de ces gains passe désormais par l’élimination complète des capacités résiduelles du programme nucléaire iranien.

La question de ce matériel sensible apparaît ainsi comme un enjeu central dans les discussions et les conditions posées pour une désescalade. Elle souligne également la volonté d’Israël et de ses alliés de verrouiller durablement les capacités nucléaires iraniennes, dans un contexte de fortes tensions régionales.