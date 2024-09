"Pourquoi sont-ils encore à Gaza ?' : 500 000 manifestants à Tel-Aviv réclament un accord

Une mobilisation massive a lieu ce samedi soir à Tel-Aviv, où des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la rue Begin, face au quartier général de Tsahal, pour réclamer un accord de cessez-le-feu avec le Hamas en échange de la libération des otages. Les organisateurs estiment la foule à 500 000 personnes, un record depuis les premières mobilisations.

Si la manifestation a lieu tous les samedis soirs depuis le 7 octobre, le mouvement s'est accéléré dimanche, après que l'armée israélienne a annoncé avoir retrouvé les corps de six otages exécutés par le Hamas. La manifestation de dimanche soir avait déjà réuni environ 300 000 personnes, suivie d'une grève générale le lendemain, témoignant de l'émotion et de la colère qui traversent la société israélienne qui considère que les exigences du gouvernement ont empêché la signature d'un accord qui aurait pu sauver la vie des six otages.

Lior Rotstein

Parmi les intervenants, Andrey Kozlov et Danielle Aloni, deux anciens otages libérés. Les organisateurs veillent à maintenir le caractère apolitique du mouvement. Un grand drapeau du parti d'opposition Yesh Atid a été rapidement retiré : "Nous ne voulons pas de partis politiques ici". L'affluence massive a provoqué des perturbations dans les réseaux cellulaires, soulignant l'ampleur exceptionnelle de la mobilisation.