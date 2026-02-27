Première en Judée-Samarie : l’ambassade des États-Unis fournit des services consulaires à Efrat

Pour la première fois en Judée-Samarie, l’ambassade des États-Unis en Israël a assuré vendredi des services consulaires officiels directement au sein de la localité d’Efrat. Une équipe dépêchée par la représentation diplomatique s’est rendue sur place afin de proposer une série de démarches administratives aux citoyens américains résidant dans la ville.

L’initiative s’est tenue en présence du chef du conseil local d’Efrat, Dovi Shefler, de responsables municipaux ainsi que du consul général et coordinateur consulaire américain, Mark Marano, qui dirigeait la délégation. Selon la municipalité, Efrat compte plus de 14 000 habitants, dont environ un tiers possède la citoyenneté américaine, ce qui confère à l’opération une importance particulière pour la communauté locale.

Les résidents ont pu effectuer diverses formalités sans avoir à se déplacer à Jérusalem ou à Tel-Aviv : délivrance et renouvellement de passeports, enregistrement de naissances d’enfants nés hors des États-Unis, authentification de signatures et autres services administratifs.

Cette démarche s’inscrit dans une nouvelle initiative de l’ambassade visant à rapprocher les services consulaires des communautés américaines à travers le pays. À Efrat, les autorités locales soulignent le caractère inédit de l’événement, affirmant qu’il s’agit de la première fois qu’un service consulaire américain officiel est proposé dans une localité de Judée-Samarie.

Lors de l’événement, Dovi Shefler a salué une coopération qu’il qualifie d’"excellente" avec l’ambassade et l’ambassadeur Mike Huckabee. Il a également estimé que cette initiative constituait, au-delà d’un service administratif, un signal politique fort de la part de Washington sous la présidence de Donald Trump, appelant le gouvernement israélien à appliquer la souveraineté sur la zone.