Procès Netanyahou : les accusations de corruption sont "un océan d'absurdité", affirme le Premier ministre

Le procès du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a débuté mardi matin au tribunal de district de Jérusalem. C'est une "occasion de réfuter les accusations ridicules", a déclaré le chef du gouvernement de l'État hébreu à la Cour au début de son témoignage. "J'ai attendu huit ans pour cela, pour dire la vérité telle que je m'en souviens", a-t-il dit. Selon lui, les accusations portées à son encontre sont un "océan d'absurdité".

Netanyahou est le premier Premier ministre en exercice à témoigner dans son propre procès pour corruption publique. Son avocat, Amit Hadad, a déclaré au tribunal que cette affaire avait commencé il y a cinq ans, lorsque l'accusation avait déclaré qu'il y avait un lien entre les affaires 1 000 (cadeaux illégaux), 2 000 (tentative de corruption des médias Yediot Aharonot-Israel Hayom)et 4 000 (corruption des médias Bezeq-Walla) pour lesquelles il est accusé.

Haim Goldberg/Flash90

"Cela ne s'est jamais produit. Rien de ce que l'accusation a mentionné dans son introduction n'a été prouvé. Malgré l'effondrement complet de certaines parties de l'acte d'accusation", notamment en ce qui concerne le témoin de l'État, Shlomo Filber, et "malgré la suggestion du tribunal d'abandonner l'accusation de corruption dans l'affaire 4000... nous sommes fiers de présenter la vérité et le récit de Netanyahou", a-t-il assuré.

Il a ajouté que la défense a trouvé de plus en plus de failles dans le dossier de l'accusation et avait l'intention de les présenter à la Cour. Après que M. Hadad ait présenté le récit de M. Netanyahou sur les affaires concernées, il sera soumis à un contre-interrogatoire par différents avocats de l'accusation.

C'est dans l'affaire 1000 que tout a commencé, et c'est peut-être là que Netanyahu risque le plus d'être condamné. Netanyahou aurait reçu 267 254 shekels (71 000 euros) en cigares et 184 448 shekels (49 000 euros) de champagne de la part du producteur de cinéma, le milliardaire israélo-américain Arnon Milchan entre 2011 et 2016. L'acte d'accusation initial indiquait que Sara Netanyahou aurait reçu 10 900 shekels (2 900 euros) de bijoux de sa part au cours de la même période. Netanyahou et sa famille auraient également reçu 229 174 shekels (61 000 euros) en champagne et cigares de l'associé de Milchan, le milliardaire australien Packer, entre 2014 et 2016.

Olivier Fitoussi/Flash90

Dans l'affaire 4000, Netanyahou aurait utilisé les dirigeants de Walla pour manipuler le traitement qui lui était réservé ainsi que celui de ses rivaux politiques. Il aurait également utilisé ses pouvoirs sur les politiques de communication pour avantager Bezeq (opérateur de télécommunications) à hauteur de centaines de millions de shekels.

L'affaire 2000 est la plus faible des affaires et devrait prendre le moins de temps dans le témoignage de Netanyahou. Le procès ne se terminera probablement pas avant la fin de l'année 2025, voire 2026, et les plaidoiries finales ainsi que l'appel attendu le feront durer encore plus longtemps.