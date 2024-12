"Quiconque suivra la voie d'Assad finira comme Assad" (Israel Katz, ministre de la Défense)

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a effectué mardi une visite à la base navale de Haïfa, au lendemain de la destruction de la flotte syrienne par les navires lance-missiles de la marine israélienne. Cette visite, menée aux côtés du commandant de la marine, le général David Saar Salama, et du commandant de la base, le général de brigade Eli Socholitzky, intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région.

Lors de sa visite des flottilles de missiles (Flottille 3) et de sous-marins (Flottille 7), le ministre a reçu des briefings opérationnels détaillés sur les activités des différentes unités navales et particulièrement sur l'opération d'envergure menée la veille contre les forces navales syriennes.

Shlomi Amsellem / Defense ministry

Dans une déclaration forte adressée aux leaders rebelles syriens, Katz a lancé un avertissement sans équivoque : "Quiconque suivra la voie d'Assad finira comme Assad - Israël ne permettra pas à une entité terroriste islamique extrémiste de menacer ses frontières et ses citoyens." Le ministre a également annoncé la mise en place d'une zone tampon "stérile" dans le sud de la Syrie, sans présence israélienne permanente, pour prévenir l'établissement d'organisations terroristes. Cette mesure vise à éviter une situation similaire à celle qui prévalait au Liban et à Gaza avant le 7 octobre. L'armée israélienne finalise actuellement son déploiement dans cette zone tampon et dans les zones stratégiques pour protéger les habitants du Golan et les citoyens israéliens. Cette démonstration de force maritime s'inscrit dans une série d'opérations plus large menée par Tsahal ces dernières 24 heures en Syrie, visant à détruire les capacités stratégiques menaçant l'État d'Israël.