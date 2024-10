Otages : les négociations avec le Hamas pourraient s'orienter vers un "premier" cessez-le-feu d'un mois à Gaza

Selon des sources du Hamas s'exprimant aujourd'hui (dimanche) auprès de la chaîne saoudienne "Al-Sharq", le Hamas s'apprête à présenter lors des pourparlers de Doha une proposition d'accord global visant à mettre fin immédiatement à la guerre. Cette proposition inclurait le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et la libération simultanée de tous les otages.

Ces mêmes sources ont précisé que le Hamas privilégie une solution globale en une seule étape pour mettre un terme définitif au conflit. Tout en restant ouvert aux autres propositions des médiateurs, le Hamas insiste sur le fait que l'arrêt des combats demeure la condition préalable à toute négociation. Les sources ont également souligné le rejet par le Hamas des propositions israéliennes antérieures, notamment celle concernant une porte de sortie sécurisée hors de Gaza pour les dirigeants du Hamas.

Selon l'agence Reuters, les directeurs de la CIA et du Mossad, accompagnés du Premier ministre qatari, pourraient orienter les négociations vers une fin de la guerre par étapes, avec un premier cessez le feu d'un mois à Gaza accompagné d'un échange d'otages et de prisonniers palestiniens, qui pourrait pourrait ensuite déboucher sur une solution plus durable.