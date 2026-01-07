Record de solidarité en Israël : plus d'un demi-milliard de shekels collectés en 2025

Le rapport annuel de la plateforme Charidy, publié mercredi, révèle que les Israéliens ont donné plus de 500 millions de shekels cette année, soit une hausse d'environ 37% par rapport à l'année précédente. À l'échelle mondiale, le volume des collectes a bondi à quelque 734 millions de dollars à travers plus de 3 900 campagnes différentes.

L'analyse des données de dons pour 2025 montre que, paradoxalement, c'est dans une année marquée par l'instabilité sécuritaire que la solidarité sociale bat tous les records. Tandis que les marchés financiers mondiaux connaissaient de fortes turbulences, Charidy affiche une croissance mondiale à deux chiffres de plus de 21%, avec un volume de collectes passant de 606 millions de dollars l'an dernier à environ 734 millions en 2025.

Sur le plan national, les chiffres sont encore plus impressionnants : le public israélien a fait preuve d'une solidarité exceptionnelle en collectant 432 millions de shekels via la plateforme, contre 365 millions l'année précédente. Cela représente un apport supplémentaire d'environ 135 millions de shekels aux associations, établissements d'enseignement et organisations caritatives du pays.

L'année 2025 marque également une expansion de l'activité et une maturation du secteur. Avec 3 931 campagnes actives dans le monde (contre 3 739 en 2024), les données indiquent que les organisations optent désormais pour des démarches stratégiques de plus grande envergure, atteignant des publics plus ciblés grâce à des outils numériques avancés.

Un record historique a été établi cette année par la campagne de la yeshiva Habad de Safed, devenue l'une des plus importantes collectes de financement participatif jamais réalisées en Israël avec près de 100 millions de shekels récoltés. Parallèlement, des organisations d'aide médicale établies comme "Ezer Mizion" ont continué d'attirer les foules, enregistrant le plus grand nombre de donateurs pour un projet unique, aux côtés d'organisations de premier plan comme "Gdolim Mehahaim" et Yedidei Magen David Adom.

Une autre tendance marquante est la hausse significative des "Major Gifts" (grands donateurs) sur les plateformes numériques. Cette année, plusieurs "baleines", des donateurs stratégiques ayant versé des sommes particulièrement élevées, se sont distinguées, le don unique le plus important atteignant un record de 7,2 millions de shekels.

Shai Chervinsky, directeur général de Charidy, a déclaré : "Les données de 2025 prouvent que le monde de la philanthropie israélienne entre dans une phase mature et professionnelle. Le public a ouvert son cœur même durant une année difficile, et l'a fait de manière plus ciblée. La croissance à deux chiffres en Israël, aux côtés de celle observée dans nos représentations à travers le monde, résulte du perfectionnement des outils technologiques et de la capacité des organisations à transformer les données en histoires de réussite et en collectes fondées sur la confiance."