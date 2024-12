Réforme de l'audiovisuel public en Israël : l'Union européenne de radiodiffusion tire la sonnette d'alarme

L'Union européenne de radiodiffusion (UER) tire la sonnette d'alarme face au projet de privatisation et de réduction budgétaire de la Société de radiodiffusion israélienne Kan 11. Dans une lettre adressée ce mercredi à la Knesset, le président de l'UER, Noel Korn, met en garde contre les conséquences graves d'une telle décision.

"Les organismes de radiodiffusion publics sont plus que de simples médias, ils sont les piliers de la démocratie, de la culture et de l'unité sociale", souligne Korn dans sa missive. Il avertit qu'une privatisation de Kan 11 constituerait une mesure "presque sans précédent dans l'histoire des médias européens" et pourrait compromettre la réputation internationale d'Israël.

L'enjeu dépasse le cadre national. Membre de l'UER depuis 1957, la radiodiffusion publique israélienne participe à des événements majeurs comme l'Eurovision ou la diffusion de la Coupe du monde de football. Une modification de son statut pourrait entraîner sa suspension de ces manifestations internationales.

Cet avertissement intervient alors que le ministre des Communications Shlomo Karai a dévoilé ce mercredi devant la commission de l'économie de la Knesset son plan de réforme drastique de la radiodiffusion publique israélienne.

Chaim Goldberg/Flash90

Au cœur de cette réforme controversée se trouve la suppression pure et simple des programmes d'information en hébreu financés par les fonds publics, le ministre défendant une vision de libéralisation totale du secteur de l'information. La Chaîne 11, pilier historique de l'audiovisuel public israélien, verra donc sa mission profondément redéfinie. Désormais, elle devra se concentrer exclusivement sur les productions originales et la création israélienne.

Sur le plan budgétaire, la réforme prévoit une enveloppe annuelle de 500 millions de shekels, marquant une réduction significative des moyens alloués. Le projet inclut également une restructuration du paysage radiophonique, avec le maintien de cinq stations publiques seulement, tandis que les fréquences du réseau B seront proposées aux radios commerciales nationales.

Les opposants à cette réforme craignent qu'elle ne conduise à un appauvrissement du débat public et de la diversité des points de vue, tandis que ses défenseurs y voient une modernisation nécessaire du secteur audiovisuel. Le projet doit maintenant suivre son parcours législatif, mais il marque d'ores et déjà un tournant majeur dans l'histoire des médias israéliens.