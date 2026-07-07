Rescapé de Gaza, Bar Kuperstein submergé par une vague de solidarité après son appel à l’aide

Plusieurs mois après son retour de captivité dans la bande de Gaza, Bar Kuperstein, ancien otage israélien, a ému les réseaux sociaux en annonçant une étape importante de son processus de reconstruction : son emménagement dans un nouvel appartement.

Dans une story publiée sur Instagram, il a expliqué vouloir repartir de zéro. "Après une longue période, il est temps d’ouvrir une nouvelle page. Je déménage dans un nouvel appartement", a-t-il écrit, avant de lancer un appel à ses abonnés. "Je recommence à partir de zéro. Si quelqu’un a des meubles ou des appareils électroménagers en bon état dont il n’a plus besoin, ou connaît quelqu’un qui donne ou vend à un prix raisonnable, je serais très heureux que vous pensiez à moi."

Bar Kuperstein a précisé avoir besoin d’équipements de base pour aménager son logement, parmi lesquels un canapé, des lits et matelas, une table à manger, une télévision, un lave-linge, un sèche-linge, un réfrigérateur ou encore un four.

Son message a rapidement déclenché une forte mobilisation. En quelques minutes, sa messagerie privée a été submergée par des milliers de propositions d’aide venues de particuliers, de commerçants et de bénévoles, prêts à lui donner du mobilier, à lui acheter du matériel neuf ou à l’accompagner dans son déménagement.

Face à cet élan de solidarité, Bar Kuperstein a publié une nouvelle story pour remercier le public. "Vous ne pouvez pas comprendre à quel point je vous aime. Je n’arrive pas à suivre le rythme des messages. C’est très émouvant de voir que tout le monde veut m’aider", a-t-il écrit, remerciant les particuliers comme les entreprises pour leur soutien.

Cette mobilisation intervient alors que le jeune rescapé tente de reconstruire sa vie après de longs mois de captivité à Gaza, une étape qu’il présente comme le début d’un nouveau chapitre.