Rescapé de Gaza, Bar Kuperstein submergé par une vague de solidarité après son appel à l’aide
"Vous ne pouvez pas comprendre à quel point je vous aime. C’est très émouvant de voir que tout le monde veut m’aider"
Plusieurs mois après son retour de captivité dans la bande de Gaza, Bar Kuperstein, ancien otage israélien, a ému les réseaux sociaux en annonçant une étape importante de son processus de reconstruction : son emménagement dans un nouvel appartement.
Dans une story publiée sur Instagram, il a expliqué vouloir repartir de zéro. "Après une longue période, il est temps d’ouvrir une nouvelle page. Je déménage dans un nouvel appartement", a-t-il écrit, avant de lancer un appel à ses abonnés. "Je recommence à partir de zéro. Si quelqu’un a des meubles ou des appareils électroménagers en bon état dont il n’a plus besoin, ou connaît quelqu’un qui donne ou vend à un prix raisonnable, je serais très heureux que vous pensiez à moi."
Bar Kuperstein a précisé avoir besoin d’équipements de base pour aménager son logement, parmi lesquels un canapé, des lits et matelas, une table à manger, une télévision, un lave-linge, un sèche-linge, un réfrigérateur ou encore un four.
Son message a rapidement déclenché une forte mobilisation. En quelques minutes, sa messagerie privée a été submergée par des milliers de propositions d’aide venues de particuliers, de commerçants et de bénévoles, prêts à lui donner du mobilier, à lui acheter du matériel neuf ou à l’accompagner dans son déménagement.
Face à cet élan de solidarité, Bar Kuperstein a publié une nouvelle story pour remercier le public. "Vous ne pouvez pas comprendre à quel point je vous aime. Je n’arrive pas à suivre le rythme des messages. C’est très émouvant de voir que tout le monde veut m’aider", a-t-il écrit, remerciant les particuliers comme les entreprises pour leur soutien.
Cette mobilisation intervient alors que le jeune rescapé tente de reconstruire sa vie après de longs mois de captivité à Gaza, une étape qu’il présente comme le début d’un nouveau chapitre.