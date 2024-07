Révélations sur les failles du renseignement israélien avant l'attaque du 7 octobre

De nouvelles révélations mettent en lumière les graves manquements de l'unité d'élite du renseignement israélien, l'Unité 8200, dans les mois précédant l'attaque dévastatrice du Hamas le 7 octobre 2023.

Selon des sources internes, l'Unité 8200 avait développé un système de collecte de renseignements révolutionnaire sur le Hamas, décrit comme "pondant des œufs d'or" par un ancien haut responsable du renseignement militaire. Ce système aurait fourni des alertes "mille fois plus précises" que celles reçues avant l'opération "Bordure protectrice" en 2014. Pourtant, malgré la possession de détails précis sur le plan "Déluge d'Al-Aqsa" du Hamas dès avril 2022, les responsables de l'Unité 8200, notamment son commandant Yossi Sariel, auraient négligé ces informations cruciales. Un ancien officier supérieur affirme que Sariel semblait totalement ignorer ces activités après l'attaque du 7 octobre. La négligence s'étendait également à un système de renseignement primé, qui a connu une panne critique la veille de l'attaque. Cette dégradation des capacités de renseignement aurait commencé avec l'arrivée de Sariel à la tête de l'unité, malgré les avertissements de ses prédécesseurs sur son inadéquation au poste. Le rapport souligne également un excès de confiance au sein des services de renseignement. Neuf mois avant l'attaque, le chef du renseignement militaire, Aharon Haliva, aurait évalué les performances de son service à 90 sur 100, alors qu'une équipe d'experts externes les estimait entre 40 et 50.

"Le 7 octobre, l'unité de renseignement 8200 a fait partie de l'échec du renseignement qui est actuellement en cours d'enquête et d'examen. Le commandant de l'unité, le général de brigade Y., a assumé ses responsabilités dans le cadre de ses fonctions. Le général de brigade Y. est un officier aux nombreux mérites qui a consacré toute sa vie d'adulte à la sécurité de l'État d'Israël, et continue de diriger l'unité pendant la guerre, obtenant des résultats importants. Les enquêtes sur le 7 octobre seront présentées au public de manière transparente une fois qu'elles seront terminées, dans le cadre d'un processus ordonné et professionnel", a réagi un porte-parole de Tsahal.