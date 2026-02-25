Révolution de l’IA : l’hôpital Sheba classé 7e meilleur au monde

Israël fait son entrée dans l’élite mondiale de la médecine. Le centre médical Sheba a été classé 7e meilleur hôpital au monde par le prestigieux magazine Newsweek, atteignant ainsi le plus haut rang jamais obtenu par un établissement israélien.

Cette progression spectaculaire s’inscrit dans le contexte de la révolution de l’intelligence artificielle, qui transforme profondément les pratiques médicales. L’intégration massive des technologies d’IA dans les diagnostics, la gestion des données patients, la médecine personnalisée et la recherche clinique a contribué à renforcer la position internationale de Sheba.

Il s’agit de la huitième année consécutive que l’hôpital figure dans le classement des meilleurs établissements mondiaux, dont sept années dans le Top 10. Une performance remarquable qui confirme la place d’Israël parmi les acteurs majeurs de l’innovation médicale.

Le classement de Newsweek repose sur plusieurs critères : qualité des soins, réputation auprès des professionnels de santé, niveau de recherche, infrastructures technologiques et satisfaction des patients. L’essor des solutions numériques et des outils d’intelligence artificielle développés et intégrés par Sheba a joué un rôle clé dans cette reconnaissance.

Avec cette nouvelle distinction, Israël consolide sa réputation de « nation start-up » appliquée au domaine de la santé. L’alliance entre excellence clinique, recherche de pointe et innovation technologique positionne désormais Sheba comme l’un des pôles médicaux les plus avancés au monde.