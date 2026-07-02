Rom Braslavski sur la place des Otages : "J'ai vécu 1 000 vies en 1 000 jours"

Lors de la cérémonie organisée jeudi soir sur la place des Otages à Tel-Aviv à l'occasion du 1 000e jour depuis l'attaque du 7 octobre 2023, l'ancien otage Rom Braslavski a livré un discours particulièrement émouvant, revenant sur les séquelles de sa captivité et sur son engagement à perpétuer la mémoire des victimes.

Détenu pendant 728 jours dans la bande de Gaza avant sa libération, Braslavski a expliqué que ce cap des 1 000 jours revêtait pour lui une signification toute particulière. "Pour vous, ce sont 1 000 jours. Pour moi, c'est une éternité. J'ai vécu 1.000 vies en 1.000 jours", a-t-il déclaré devant des milliers de personnes rassemblées sur la place.

L'ancien captif a rejeté l'idée selon laquelle la guerre appartiendrait désormais au passé. "La guerre n'est pas terminée et tout le monde n'est pas rentré chez soi", a-t-il affirmé. Évoquant son combat quotidien contre le syndrome de stress post-traumatique, il a décrit une lutte qui se poursuit à travers les traitements et la rééducation. Selon lui, cette guerre personnelle l'accompagnera encore pendant de longues années.

Braslavski a également insisté sur la nécessité de continuer à honorer la mémoire des victimes du massacre du 7 octobre. Il a évoqué les participants au festival Nova assassinés lors de l'attaque, les habitants des kibboutzim tués ce jour-là ainsi que les soldats tombés au combat depuis le début de la guerre.

Au cours de son intervention, il a rappelé avoir perdu plus de onze membres de son équipe lors de l'attaque. Montrant leur photo au public, il les a décrits comme des amis irremplaçables, chacun représentant "un monde entier". "Je vous porte sur mes épaules pour toujours", a-t-il déclaré avec émotion.

Promettant de ne jamais laisser le souvenir du 7 octobre s'effacer, Braslavski a assuré qu'il ferait de cette tragédie "l'œuvre de sa vie". Il s'est engagé à continuer de témoigner en Israël comme à l'étranger afin que les événements de cette journée restent gravés dans les mémoires.

"Nous n'oublierons jamais et nous ne pardonnerons jamais le massacre du 7 octobre", a-t-il lancé, sous les applaudissements de la foule. Un message qui a résonné comme l'un des moments les plus marquants des commémorations organisées à travers le pays pour ce 1 000e jour depuis l'attaque du Hamas.