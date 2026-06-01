Roman Gofman prend officiellement la tête du Mossad

La Haute Cour de justice a rejeté lundi, à la majorité, deux requêtes déposées contre la nomination du major-général Roman Gofman au poste de chef du Mossad. Sa nomination est donc confirmée et doit prendre effet cette semaine.

Les juges Ofer Grosskopf et Alex Stein ont estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de remettre en cause l’intégrité de Roman Gofman ni son aptitude à diriger le service de renseignement israélien.

Au cœur des recours figurait l’affaire Al-Makis. Le juge Grosskopf a considéré que la conduite de Gofman dans ce dossier ne pouvait pas être qualifiée de moralement répréhensible et ne constituait pas un motif d’inaptitude à diriger le Mossad.

Le juge Alex Stein a reconnu que la collecte des éléments par le comité des nominations n’avait pas été parfaite, mais a estimé que cela ne justifiait pas l’annulation de la décision. Il a aussi critiqué certaines accusations jugées infondées contre Roman Gofman.

La juge Dafna Barak-Erez a exprimé une opinion minoritaire. Selon elle, certaines questions auraient dû être davantage éclaircies, notamment sur ce que Gofman savait du lien entre la Division 210 et certaines chaînes Telegram. Elle a toutefois précisé qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause sa crédibilité.

Après la décision, Itamar Ben Gvir a félicité Roman Gofman, le qualifiant de combattant, commandant et sioniste convaincu. Le président Isaac Herzog a également salué sa nomination, rappelant son courage et son sens du devoir après leur rencontre du 8 octobre à l’hôpital Assaf Harofeh.