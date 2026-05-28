Roman Gofman contre-attaque devant la Cour suprême

Le général Roman Gofman, désigné pour prendre la tête du Mossad, a répondu jeudi à la Cour suprême après les objections de la procureure générale Gali Baharav-Miara à sa nomination.

Dans sa réponse, Gofman affirme que « le seul point d’interrogation » qui existait devant la Cour s’est transformé en « point d’exclamation clair », démontrant selon lui qu’aucun doute ne subsiste sur son intégrité.

Il estime qu’il n’y a aucune raison pour que la Cour intervienne de manière « extraordinaire et extrême » dans sa nomination, et demande le rejet complet des recours déposés contre lui.

Cette réponse intervient après la position transmise par Gali Baharav-Miara, qui continue de demander la disqualification de sa nomination malgré la nouvelle validation du comité Grunis.

La procureure générale estime que l’avis majoritaire du comité est biaisé et cherche à minimiser le rôle de Gofman dans les faits examinés. Elle demande donc à la Cour de s’appuyer plutôt sur l’opinion minoritaire du président du comité, l’ancien juge Asher Grunis.

Le comité Grunis avait pourtant réexaminé le dossier à la demande de la Cour suprême et confirmé, à la majorité, que les nouveaux éléments ne remettaient pas en cause l’intégrité de Roman Gofman.