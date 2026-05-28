Roman Gofman contre-attaque devant la Cour suprême
Le futur chef du Mossad affirme que tous les doutes sur son intégrité ont été levés, après les objections de la procureure générale.
Le général Roman Gofman, désigné pour prendre la tête du Mossad, a répondu jeudi à la Cour suprême après les objections de la procureure générale Gali Baharav-Miara à sa nomination.
Dans sa réponse, Gofman affirme que « le seul point d’interrogation » qui existait devant la Cour s’est transformé en « point d’exclamation clair », démontrant selon lui qu’aucun doute ne subsiste sur son intégrité.
Il estime qu’il n’y a aucune raison pour que la Cour intervienne de manière « extraordinaire et extrême » dans sa nomination, et demande le rejet complet des recours déposés contre lui.
Cette réponse intervient après la position transmise par Gali Baharav-Miara, qui continue de demander la disqualification de sa nomination malgré la nouvelle validation du comité Grunis.
La procureure générale estime que l’avis majoritaire du comité est biaisé et cherche à minimiser le rôle de Gofman dans les faits examinés. Elle demande donc à la Cour de s’appuyer plutôt sur l’opinion minoritaire du président du comité, l’ancien juge Asher Grunis.
Le comité Grunis avait pourtant réexaminé le dossier à la demande de la Cour suprême et confirmé, à la majorité, que les nouveaux éléments ne remettaient pas en cause l’intégrité de Roman Gofman.