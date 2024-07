"Je suis venu au gouvernement pour changer les choses, pas pour écouter des comptes rendus", accuse Ben Gvir sur i24NEWS

"Je ne suis pas là pour écouter des comptes rendus, je suis venu au gouvernement pour changer les choses, pour influencer le cours de la guerre", s'est agacé Itamar Ben Gvir sur i24NEWS ce mardi matin, alors que les chantages au vote ne cessent de s'immiscer dans la coalition.

Ben Gvir, qui cherche depuis des mois à avoir plus de poids dans les décisions stratégiques liées à Gaza, a menacé de retirer son soutien à un projet de loi porté par le Shas sur le financement des conseils religieux s'il n'obtient pas une place dans un cabinet de guerre restreint, dissout après le départ de Gantz, mais qu'il veut voir recréé. Le projet de loi porté par Shas, qui a besoin du soutien de Ben Gvir, a été retiré d'un vote prévu à la Knesset lundi soir le temps de calmer les choses.

Yonatan Sindel/Flash90

"Je ne menace pas de faire tomber le gouvernement chaque matin, midi et soir, c'est Deri qui le fait. Au lieu de vaincre le Hamas une bonne fois pour toutes, il nous pousse à lever le drapeau blanc, c'est le toutou de la gauche."

Atef Safadi/Pool Photo via AP, File

Les partis Shas et Otzma Yehudit de Ben Gvir se sont livrés à des échanges salés et attaques personnelles tout au long de la soirée de lundi, menaçant l'avenir de la coalition. Plus tôt dans la soirée, Ben Gvir avait publié une déclaration accusant le Likud et le Shas d'avoir conclu un accord avec les partis arabes pour l'empêcher d'obtenir un siège au cabinet de guerre, critiquant ensuite vivement le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour diriger un "gouvernement d'un seul homme".