Samarie : inauguration de l'implantation de Sha-Nur, 21 ans après le désengagement

Une foule importante s’est rassemblée ce dimanche à Sha-Nur, dans le nord de la Samarie, à l’occasion de la cérémonie de pose de la première pierre marquant le retour de familles évacuées lors du désengagement de 2005. L’événement, organisé 21 ans après leur départ, s’est tenu en présence de plusieurs ministres et élus.

Lors de la traditionnelle coupure du ruban, le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, lui-même ancien habitant évacué, a exprimé son émotion, saluant un « retour pour toujours » dans la localité.

Parmi les participants figuraient notamment le ministre de la Défense Israel Katz, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, ainsi que plusieurs membres de la Knesset et responsables religieux. La cérémonie a accompagné l’installation progressive des premières familles dans la localité.

Ce retour fait suite à l’abrogation de dispositions liées au désengagement et est présenté par ses promoteurs comme l’aboutissement d’un long combat politique et juridique mené pendant plus de deux décennies.

Dans son intervention, Bezalel Smotrich a salué « une correction historique », tout en appelant à élargir cette politique à d’autres territoires. Il a notamment exhorté le gouvernement à envisager une prise de contrôle totale de la bande de Gaza, estimant que « la guerre doit se conclure par une étape politique ».