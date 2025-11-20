Samarie : Israël lance une procédure d'expropriation pour préserver le site archéologique de Sébastia

L'administration civile israélienne a entamé jeudi une procédure d'expropriation temporaire d'environ 1 800 dunams de terres autour du site archéologique de Sébastia, dans le cadre d'un vaste projet visant à étendre les fouilles et à préserver le patrimoine archéologique en Judée-Samarie. Cette initiative doit permettre le développement d'infrastructures, l'élargissement des fouilles et la mise au jour de nouvelles découvertes historiques.

L'expropriation concerne des secteurs du site situés en zone C et fait suite à un abandon délibéré de la part des propriétaires et des autorités palestiniennes, selon l'administration civile. Les propriétaires fonciers ont été informés du début de la procédure et du transfert de la gestion du terrain à l'unité compétente, conformément à la loi. Cette démarche s'inscrit dans un projet d'envergure piloté par le ministère du Patrimoine, qui prévoit un investissement d'environ 32 millions de shekels pour la rénovation du site, l'amélioration de l'accessibilité aux visiteurs et le développement de l'espace archéologique.

Le site de Sébastia, dans l'ancienne Samarie, figure parmi les principaux sites archéologiques de Judée-Samarie et revêt une importance historique et culturelle particulière. Fondée comme capitale du royaume d'Israël à l'époque des rois Omri et Achab, la cité a révélé des vestiges impressionnants de la période du Premier Temple, notamment un palais royal et de rares inscriptions en hébreu. Aux époques ultérieures, Sébastia s'est développée pour devenir une importante ville romaine, dotée d'un théâtre, d'une rue à colonnades et d'un temple dédié à Auguste. Les multiples strates d'occupation du site en font un pôle majeur pour la recherche et la conservation, témoignant de la profondeur historique de la région.

Parallèlement, l'unité archéologique de l'administration civile mène sur le terrain des travaux professionnels d'ampleur, les premiers depuis plus d'une décennie, comprenant la mise au jour de nouveaux segments de la rue à colonnades gréco-romaine, la restauration et la conservation des anciens dallages de pierre, la cartographie et la documentation des bases des colonnes imposantes situées près de la porte antique de la ville, ainsi que des opérations préventives de conservation dans tout le complexe.

Binyamin Har-Even, responsable de l'archéologie à l'Administration civile, a déclaré : "Sébastia est l'un des sites archéologiques les plus importants de Judée-Samarie. Ces dernières années, le site a souffert de dégradations, d'abandon et parfois même de destructions délibérées. L'expropriation du terrain et la prise en charge du site garantiront que ses vestiges uniques seront accessibles et protégés pour le public et les générations futures."