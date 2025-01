"Sans Trump, cela n'aurait pas été possible" : les familles des otages libérées témoignent

Les familles des trois otages libérées après 471 jours de captivité à Gaza ont fait une déclaration commune à l'hôpital Tel Hashomer, 24 heures après leur retour en Israël.

"Nous sommes enveloppés par la chaleur de la société israélienne et en sommes reconnaissants", a déclaré Yemit Ashkenazi, sœur de Doron Steinbrecher.

"Votre étreinte a transcendé les frontières et a rendu ce voyage un peu plus supportable. Le voyage pour la ramener est terminé, mais la réhabilitation ne fait que commencer." Elle a souligné le rôle décisif de Trump dans leur libération : "Sans son intervention, cela n'aurait pas été possible."

"Doron tient à dire que sa présence ici ne signifie pas que tous ne doivent pas rentrer", a-t-elle ajouté, appelant à la poursuite des manifestations pour garantir l'exécution de toutes les phases de l'accord.

Tom Damari, frère d'Emily, a remercié les forces de sécurité et rendu hommage aux blessés et aux victimes de la guerre. "Il reste 94 otages dont le cauchemar continue. Ramenons les morts à la sépulture et les vivants à la réhabilitation en Israël. Emily, tu es le symbole du courage - tu as vaincu."

Merav Leshem-Gonen, mère de Romi, a exprimé son soulagement : "Nous sommes heureux de pouvoir enfin dire que Romi est une ex-otage. Le peuple d'Israël est une grande famille. Nous avons récupéré ma Romi pour sa guérison et sa force, et toutes les familles y ont droit." Elle a souligné que c'était l'objectif principal de la guerre, comme l'a récemment réaffirmé le Premier ministre.

Les familles ont demandé le respect de la vie privée des ex-otages pendant leur période de réhabilitation, tout en remerciant le public pour son soutien indéfectible.