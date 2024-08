Sara Netanyahou appelle à mieux armer les équipes de sécurité locales près de Gaza

Sara Netanyahou, l'épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou, s'est adressée à un groupe de chefs de la sécurité locale et de leurs épouses, leur disant que ces groupes de sécurité devraient être mieux armés. De nombreux membres des équipes de sécurité locale dans les villes et les kibboutz près de la frontière de Gaza ont été tués lors de l'assaut du Hamas le 7 octobre. De nombreux membres survivants de ces équipes ont déclaré manquer d'armes adéquates et avoir subi de nombreuses compressions budgétaires dans les mois et les années précédant l'attaque.

Selon un rapport du Haaretz du mois d'octobre, un grand nombre d'armes et de financements ont été redistribués des équipes de sécurité locale de l'enveloppe de Gaza vers celles des localités de Judée-Samarie ces dernières années.

Prenant la parole lors de cet événement dans la région de Mateh Binyamin en Judée-Samarie, Mme Netanyahou a déclaré que cela était l'occasion de "remercier tous ceux qui sont là pour nous dans ces moments les plus difficiles et les plus compliqués - pour nos enfants, nos familles, pour toute la nation". Mme Netanyahou, qui s'exprime rarement en public, a affirmé que depuis le 7 octobre, "nous sommes engagés dans un combat existentiel pour notre foyer, pour nos vies et pour notre droit de vivre ici en sécurité". Au cours de son discours, elle a déclaré qu'"il faut encore plus d'équipes de sécurité locale... et mon mari en est conscient. Nous devons soutenir, défendre, étendre et armer les équipes de sécurité locale, car ce sont vraiment la première ligne de défense qui nous protège à tous - nous l'avons vu le 7 octobre, nous avons vu à quel point elles étaient nécessaires là où elles n'existaient pas". Cependant, ce dernier commentaire n'a pas été inclus dans les extraits fournis aux médias par le bureau du Premier ministre.