Seize adolescents inculpés après le meurtre de Yamano Binyamin Zalka à Petah Tikva

Le parquet du district central a déposé ce dimanche des actes d’accusation contre 16 adolescents soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre de Yamano Binyamin Zalka, tué dans une pizzeria de Petah Tikva à la veille de la fête de l’Indépendance.

Les actes d’accusation ont été déposés devant le tribunal de district de Lod. Parmi les mis en cause figure le principal suspect, âgé de 15 ans. Il est accusé d’avoir poignardé Yamano Binyamin Zalka à l’aine.

Selon l’enquête, le coup de couteau aurait touché une artère importante, provoquant une forte hémorragie qui a entraîné la mort de la victime.

L’adolescent filmé en train de porter le coup mortel est inculpé de meurtre avec indifférence. Les 15 autres adolescents, soupçonnés d’avoir participé à la violente rixe, sont poursuivis pour coups et blessures volontaires aggravés.

Trois d’entre eux sont également accusés d’entrave à la justice. Selon l’acte d’accusation, certains suspects auraient tenté de fuir et de se cacher pour échapper aux forces de l’ordre après les faits.

La famille de Yamano Binyamin Zalka a vivement dénoncé la décision du parquet. Elle estime que les chefs d’accusation sont trop cléments au regard de la gravité du meurtre.

Selon elle, le principal suspect aurait dû être poursuivi pour meurtre avec circonstances aggravantes. La famille considère également que les autres adolescents impliqués auraient dû être inculpés de meurtre.

Dans un communiqué, les proches de Yamano Binyamin Zalka ont accusé le parquet d’avoir « pris le parti des criminels ». Ils affirment qu’au lieu de reconnaître la gravité des faits et de déposer des actes d’accusation exemplaires, les autorités ont choisi « la facilité ».

La famille soutient que les preuves de la planification, de l’exécution et de l’intention de tuer sont suffisantes. Elle juge « scandaleuse » l’affirmation selon laquelle les éléments disponibles ne permettraient pas de retenir des accusations plus lourdes.

Pour les proches de la victime, cette décision judiciaire envoie un mauvais signal face à la violence impliquant des mineurs. Ils affirment que le parquet refuse de voir la réalité en face et laisse les responsables du meurtre de Yamano Binyamin Zalka s’en tirer trop facilement.