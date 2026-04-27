Meurtre de Yemanu Binyamin Zelka : un neuvième suspect arrêté

Une nouvelle évolution a été enregistrée dans l’affaire du meurtre de Yemanu Binyamin Zelka, qui a profondément bouleversé l’opinion publique en Israël. La police du district centre a annoncé l’arrestation d’un neuvième suspect, un mineur résidant à Petah Tikva, soupçonné d’implication dans la rixe ayant conduit au crime.

L’enquête, menée par l’unité de lutte contre la criminalité du Sharon, se poursuit sous le coup d’un ordre de non-publication. À ce stade, deux suspects ont été placés en résidence surveillée pour douze jours, tandis que six autres ont été présentés devant la justice et maintenus en détention. Le suspect interpellé récemment doit être déféré devant un tribunal dès demain, la police devant demander la prolongation de sa garde à vue en fonction des éléments recueillis.

Les forces de l’ordre précisent que les recherches se poursuivent activement afin d’identifier d’éventuels autres participants, mobilisant l’ensemble des moyens d’investigation pour reconstituer précisément le déroulement des faits et établir les responsabilités.

Parallèlement, la famille de la victime, âgée de 21 ans et tuée le jour de la fête de l’indépendance, s’est exprimée publiquement pour la première fois. Dans une déclaration poignante, son frère aîné a décrit un jeune homme « aimé de tous », « toujours prêt à aider », engagé dans sa communauté et ayant servi dans l’armée. « Il est sorti travailler le jour de l’indépendance et n’est jamais rentré chez lui », a-t-il confié avec émotion, évoquant une mort « atroce et incompréhensible ».

Le témoignage, empreint de douleur, souligne également l’élan de solidarité suscité à travers le pays, des citoyens venant parfois de très loin pour soutenir la famille endeuillée. « Ce n’est pas seulement notre tragédie, c’est celle de tout un peuple », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, la justice a prolongé de quatre jours la détention d’un huitième suspect, signe que l’enquête continue de progresser. Les autorités entendent désormais faire toute la lumière sur ce drame et traduire en justice l’ensemble des responsables.