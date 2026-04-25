La police a annoncé l’arrestation du principal suspect, un adolescent de 15 ans, soupçonné d’avoir porté le coup de couteau mortel lors de l’agression survenue le jour de l’Indépendance.

Selon les autorités, le suspect se cachait dans un appartement situé dans le centre du pays. Il a tenté de prendre la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre, mais a été interpellé à l’issue d’une poursuite.

Avec cette arrestation, le nombre de mineurs interpellés dans cette affaire s’élève désormais à sept. Tous sont soupçonnés d’implication dans l’attaque ayant coûté la vie au jeune employé de pizzeria, poignardé après avoir demandé à un groupe d’adolescents de cesser un comportement perturbateur.

Les faits se sont déroulés vers 1 heure du matin dans un restaurant Pizza Hut du quartier de Kfar Ganim. D’après les premiers éléments, le jeune homme s’était approché d’un groupe d’adolescents au comportement perturbateur pour leur demander calmement de cesser d’utiliser des sprays, très répandus lors des célébrations.

Après cet échange, les adolescents auraient attendu la fin de son service à l’extérieur de l’établissement. À sa sortie, ils l’auraient violemment attaqué, le poignardant à mort.

Ce drame a suscité une vive émotion dans la ville et relancé les inquiétudes autour des violences impliquant des mineurs. Les autorités locales ont dénoncé un acte d’une extrême gravité, appelant à une réponse ferme de la justice.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises de l’agression et le rôle de chacun des suspects dans cette attaque qui a coûté la vie à Yemanu Binyamin Zelka.