Sept agents de sécurité de Givat Ze'ev arrêtés, soupçonnés d’avoir facilité des entrées illégales

Sept agents de sécurité employés dans l'implantation de Givat Ze'ev, au nord de Jérusalem, ont été arrêtés au cours de la dernière semaine, ont indiqué lundi les forces de l’ordre. Ils sont soupçonnés d’avoir permis à des travailleurs palestiniens d’entrer illégalement dans la localité, et potentiellement au-delà, en échange de pots-de-vin.

Selon les médias israéliens, les suspects travaillaient pour une société de sécurité privée opérant au service de l'implantation. Profitant de leur accès aux systèmes de contrôle et de surveillance, ils auraient autorisé des passages non autorisés depuis d’autres zones de Judée-Samarie.

L’affaire a été révélée à la suite d’une plainte déposée par le conseil local de Givat Ze'ev. Son président, Yossi Asraf, a dénoncé des faits d’une "gravité extrême", soulignant que la confiance accordée aux dispositifs de sécurité ne pouvait être compromise. "Toute atteinte à ce système est impardonnable", a-t-il affirmé dans un communiqué.

Les suspects doivent désormais être interrogés pour déterminer l’ampleur des irrégularités et l’éventuel réseau impliqué dans ces entrées illégales.