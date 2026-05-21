Shavouot : Tsahal restera "en état d’alerte maximale sur tous les fronts"

À l’approche de Shavouot, le chef d’état-major israélien, le général Eyal Zamir, a déclaré jeudi que Tsahal demeurerait « en état d’alerte maximale » et continuerait « d’opérer avec détermination sur tous les fronts » pendant la fête.

Le chef de l’armée israélienne s’est rendu dans plusieurs hôpitaux afin de rencontrer des soldats blessés lors des combats récents, notamment dans le sud du Liban.

À l’hôpital Rambam, il a rencontré le commandant de la brigade 401, le colonel Meir Biderman, ainsi qu’une soldate de documentation opérationnelle grièvement blessée mercredi lors d’une attaque de drone au Liban.

Au centre de rééducation Beit Levinstein, Eyal Zamir a également rendu visite au commandant du bataillon 52, blessé lui aussi au Liban.

« La force et le courage que vous et vos familles démontrez dans le processus de guérison et de rééducation après ces blessures complexes subies au combat inspirent tout le peuple d’Israël », a déclaré le chef d’état-major aux soldats blessés.

Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes sur plusieurs fronts, alors que Tsahal maintient un niveau d’alerte élevé pendant les célébrations de Shavouot.