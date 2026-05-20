Smart Shooter va fournir à Israël des systèmes d’interception de drones

La société israélienne Smart Shooter, spécialisée dans les systèmes de contrôle de tir basés sur l’intelligence artificielle, a signé un contrat avec le ministère israélien de la Défense pour la fourniture de systèmes SMASH HOPPER.

Le montant total de l’accord pourrait atteindre 14,6 millions de shekels. Dans un premier temps, Smart Shooter fournira des systèmes, des pièces de rechange et des services associés pour environ 6,7 millions de shekels au cours du second semestre 2026. Le ministère dispose aussi d’options d’achat supplémentaires pour près de 7,9 millions de shekels.

Les systèmes SMASH HOPPER sont conçus pour être installés et opérés à distance sur des plateformes légères. Mobiles et télécommandés, ils peuvent être montés sur des positions fixes ou des véhicules légers afin de répondre à des menaces terrestres et aériennes, notamment les drones.

Selon l’entreprise, le système est adapté aux opérations urbaines, à la protection des frontières et à la sécurisation de sites sensibles.

La fondatrice et directrice générale de Smart Shooter, Michal Mor, a salué un renforcement de la coopération avec le ministère de la Défense, y voyant une preuve de la valeur opérationnelle des systèmes SMASH. Elle affirme que le SMASH HOPPER permet aux forces israéliennes de frapper des menaces avec une précision maximale, sans exposer les soldats au danger.

Plus tôt ce mois-ci, Smart Shooter avait également annoncé un contrat d’environ 10,7 millions de dollars avec le département américain de la Défense pour la fourniture de systèmes SMASH 3000SA à l’armée américaine.