Israël alloue 2 milliards de shekels contre la menace des drones du Hezbollah

Israël va allouer 2 milliards de shekels à la recherche et à l’acquisition de solutions contre les drones à fibre optique utilisés par le Hezbollah, selon des informations de Globes. La décision aurait été prise lors d’une réunion présidée la semaine dernière par Benjamin Netanyahou.

Ces drones représentent aujourd’hui l’une des menaces les plus complexes pour Tsahal. Reliés à leur opérateur par un câble de fibre optique pouvant atteindre 10 à 20 kilomètres, ils sont presque insensibles au brouillage des communications et aux moyens classiques de guerre électronique.

Selon le rapport, ces attaques ont coûté la vie à trois soldats israéliens et un civil au cours du dernier mois, et ont blessé de nombreux combattants. L’armée reconnaît qu’il n’existe pas encore de solution globale face à cette menace.

En attendant des réponses technologiques, Tsahal a commencé à distribuer des grillages anti-drones à ses unités combattantes. 158 000 mètres carrés ont déjà été fournis, et 188 000 mètres carrés supplémentaires ont été commandés.

Le financement proviendrait d’un fonds de 4 milliards de shekels intégré au budget du ministère de la Défense et réservé aux priorités du Premier ministre. L’objectif est d’accélérer le développement de systèmes capables de réduire la létalité de ces drones, même si aucune réponse complète n’existe pour l’instant.