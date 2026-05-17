Israël face à une nouvelle menace : les drones cellulaires pilotables à distance

La prochaine menace pourrait ne pas venir d’un missile ni d’un drone lancé depuis l’étranger, mais d’un appareil assemblé localement et piloté à distance via le réseau cellulaire. C’est tout l’enjeu des drones cellulaires, une technologie déjà observée sur le champ de bataille ukrainien et qui inquiète désormais les spécialistes israéliens de la défense.

Ces drones fonctionnent grâce à une carte SIM physique ou électronique. Reliés au réseau mobile, ils peuvent être commandés depuis n’importe quel point du globe. En théorie, un appareil activé depuis Téhéran pourrait ainsi voler au-dessus de Tel-Aviv sans avoir franchi de frontière aérienne depuis l’extérieur. Les composants peuvent être achetés en ligne, puis assemblés localement avec un modem cellulaire, une carte SIM et, dans un scénario offensif, une charge explosive.

La difficulté tient à leur nature hybride : pour certains systèmes de détection, l’appareil peut ressembler davantage à un téléphone mobile en mouvement qu’à une menace aérienne classique. Ido Bar Oz, directeur général de MCTECH, société spécialisée dans la guerre électronique, résume le défi : « La nouvelle menace est presque impossible. Au fond, c’est un téléphone. Comment faire la différence entre un téléphone qui vole dans le ciel et une personne qui roule sur la route ? »

Le précédent ukrainien alimente les inquiétudes. Lors de l’opération dite « Toile d’araignée », Kiev aurait utilisé des drones cellulaires lancés depuis le territoire russe et pilotés via le réseau local pour frapper plus de 40 avions militaires russes. « Ce qui se passe en Ukraine arrivera ici », avertit Ido Bar Oz.

Tsahal ne maîtriserait pas encore pleinement cette menace émergente. L’armée israélienne n’a achevé sa doctrine de lutte contre les drones qu’il y a environ un an et demi, et un général de brigade de l’armée de l’air vient seulement d’être nommé pour coordonner ce dossier.

Tsahal assure que des « processus d’apprentissage accélérés », des essais technologiques et des coopérations internationales sont en cours. Reste l’enjeu central : aller plus vite que l’adaptation de l’adversaire.