Smotrich exige une enquête sur la libération du directeur de l'hôpital Shifa

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à lancer une enquête immédiate sur la libération et le retour à Gaza de Mohammad Abu Salmiya, directeur de l'hôpital Shifa. Lors d'une déclaration à la presse avant la réunion hebdomadaire de son parti, le Sionisme religieux, Smotrich a qualifié cette libération d'"échec" et a exigé des réponses de tous les responsables impliqués.

Le ministre a critiqué cette décision, estimant qu'elle envoie "un message de faiblesse à nos ennemis", malgré les problèmes de surpopulation carcérale évoqués par l'administration pénitentiaire. Cette critique indirecte vise le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, responsable de cette administration.

Abordant la question palestinienne, Smotrich s'est félicité de l'approbation par le cabinet de sa proposition de légaliser cinq avant-postes en Judée-Samarie et d'imposer des sanctions à l'Autorité palestinienne. Il a réaffirmé son opposition à un État palestinien, faisant écho aux récentes déclarations de Donald Trump lors du débat présidentiel américain. Concernant Gaza, le ministre a plaidé pour un contrôle israélien direct de l'aide humanitaire et l'établissement d'un régime militaire dans le territoire pour empêcher le retour du Hamas au pouvoir. Il a également évoqué la situation au nord, préconisant une "guerre défensive" et l'établissement d'une zone de sécurité au sud du Liban, rejetant toute idée d'accord avec le Hezbollah.

Smotrich a conclu en établissant un parallèle avec la montée de l'extrême droite en France, affirmant que "la France et l'Europe commencent à comprendre le danger de l'islam radical".