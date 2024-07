Sondage i24NEWS: Si des élections avaient lieu aujourd'hui en Israël, l'opposition l'emporterait avec 65 sièges

i24NEWS a publié ce mardi soir, dans son édition de 20h, un sondage sur une potentielle répartition des sièges à la Knesset en cas d'élections, réalisé par la société "Timor Group" en collaboration avec iPanel.

Si les élections avaient lieu aujourd'hui, le camp national obtiendrait 22 sièges, suivi de près par le Likoud avec 21 sièges. Yesh Atid aurait 15 sièges, Israël Beiteinou 14, Shas maintient ses 11 sièges, Otzma Yehudit en obtiendrait 10 et Yahadout HaTorah seulement 8.

Les Démocrates, l'alliance du Parti travailliste et de Meretz, obtiendraient 8 sièges. Ra'am bondirait à 6 sièges et Hadash-Ta'al n'en aurait que 5. Le Sionisme religieux, Nouvelle Espérance-Droite nationale et Balad n'atteindraient pas le seuil électoral.

La répartition des blocs donne 50 sièges à la coalition actuelle et 65 à l'opposition, avec Hadash-Ta'al au milieu avec 5 sièges.

Le sondage a également testé l'hypothèse d'un parti commun entre Lieberman, Saar, Bennett et l'ancien chef du Mossad Yossi Cohen. Cette alliance obtiendrait 33 sièges, réduisant le Likoud à 17, le Camp national à 14 et Yesh Atid à 11.

Concernant "l'aptitude à diriger le pays", Gantz devance Netanyahou de 4 points, qui lui-même devance Lapid de 2 points. Gantz a également 6 points d'avance sur Lieberman. Cependant, Bennett surpasse largement Netanyahou avec 41% contre 28% pour ce dernier.

Sur la question de la fin de la guerre au nord, 52% des sondés pensent qu'il faut intensifier l'action militaire contre le Hezbollah, tandis que 48% préfèrent un cessez-le-feu au Liban.

Pour Gaza, 55 % soutiennent la poursuite des combats, contre 45 % qui préfèrent passer à des opérations limitées.

Enfin, 42% des sondés estiment qu'il faut organiser des élections maintenant, 33% à la fin des combats, et 25% préfèrent attendre la date prévue en octobre 2026.

Ce sondage a été réalisé auprès de 500 électeurs, dont 100 (20%) issus du secteur arabe. La marge d'erreur est de 4,4%.