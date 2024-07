Sondage i24NEWS/Timor Group: Après son discours au Congrès, regain de popularité de Benjamin Netanyahou

Deux jours après le discours de Netanyahou au Congrès, i24NEWS a réalisé un sondage sur les intentions de vote avec Timor Group, sur la base des réponses de 1123 Israéliens.

À la question "Si les élections avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti voteriez-vous ?", le Likoud de Netanyahu est en tête avec 24 sièges, suivi de près par le Camp d'État de Gantz avec 23 sièges. Yesh Atid de Lapid et Israel Beitenou de Lieberman obtiennent chacun 12 sièges. Shas de Deri et la nouvelle alliance "Les Démocrates" dirigée par Yair Golan et Otzma Yehudit de Ben Gvir obtiennent 9 sièges chacun. Judaïsme unifié de la Torah de Goldknopf obtient 8 sièges. Ra'am de Mansour Abbas obtient 6 sièges. Hadash-Ta'al et le Sionisme religieux de Smotrich passent le seuil électoral avec 4 sièges chacun. La Droite Nationale de Gideon Sa'ar (1,6%) et Balad (1,9%) n'atteignent pas le seuil électoral.

Le bloc de la coalition monte à 54 sièges, insuffisant pour former un gouvernement. L'opposition obtient 62 sièges, avec Hadash-Ta'al au milieu avec 4 sièges.

Concernant "l'aptitude" à être Premier ministre : Netanyahou devance Gantz avec 41% contre 30%, 29% estimant qu'aucun des deux n'est apte. Face à Lapid, Netanyahou obtient 42% contre 26%, 32% jugeant qu'aucun des deux n'est apte.

Sur les relations israélo-américaines : 69% pensent qu'une administration Trump serait meilleure pour Israël, contre 18% pour Harris, et 13% ne savent pas.

Concernant la fin de la guerre et l'accord sur les otages : 44% soutiennent un accord libérant les otages en échange de la fin de la guerre et du retrait de Gaza, 48% s'y opposent, et 8% ne savent pas. 41% sont satisfaits de la gestion de la guerre par Netanyahou, 53% ne le sont pas, et 6% ne savent pas.