Sur les traces du 7 octobre : Quand la jeunesse affronte l'horreur pour combattre l'oubli

Dans une initiative poignante et nécessaire, l'ONG DiploAct a récemment organisé une journée exceptionnelle, emmenant un groupe de jeunes Français sur les lieux des massacres du 7 octobre en Israël. Cette expérience, à la fois éducative et émotionnelle, vise à lutter contre la désinformation et à perpétuer le devoir de mémoire.

De Sdérot au kibboutz Nir Oz, en passant par la forêt de Reim, théâtre du tragique festival Nova, ces jeunes âgés de 18 à 30 ans ont été confrontés à la réalité brutale des événements. "C'est un devoir de mémoire pour moi de venir ici et de voir ce qui s'est passé réellement," confie Sarah, 26 ans, nouvelle immigrante en Israël.

Le parcours, jalonné de témoignages poignants et de vestiges encore frais de la violence, a profondément marqué les participants. Du réfectoire criblé de balles du kibboutz Nir Oz aux carcasses de voitures des festivaliers tentant désespérément de fuir, chaque étape a renforcé la compréhension de l'ampleur de la tragédie. Laura Benhamou, co-fondatrice de DiploAct France, explique l'importance de cette démarche : "On a décidé que le devoir de mémoire et de transmission était tout aussi important... afin qu'ils puissent à leur tour, aller en France et raconter ce qu'ils ont vécu et lutter contre ce nouveau négationnisme qu'on voit en France." L'impact sur les participants est palpable.

Flash 90

Johanna, 31 ans, partage son ressenti : "Ce qui m'a marqué le plus c'est de voir le lieu du Festival. De voir toutes les photos, de voir ce mémorial... c'est beaucoup plus impressionnant en vrai." Pour Dan, 25 ans, c'est la réalisation soudaine de la proximité avec les victimes qui frappe : "C'est plein de destins qui auraient pu être les nôtres, qui auraient pu être les leurs, qui ne seront jamais." Cette journée ne se limite pas à la commémoration. Elle sert de catalyseur pour une action future. Les participants, profondément émus, expriment leur volonté de partager leur expérience et de lutter contre la désinformation. "Ces petits discours, ces petits commentaires qu'on va mettre, ça peut peut-être faire un petit déclic aux gens," espère Heydelle, 19 ans. Tehila, 23 ans, résume parfaitement l'esprit de cette initiative : "On a pris plein d'énergies négatives, faut le transformer en quelque chose de positif." Cette transformation du choc en action positive est au cœur de la démarche de DiploAct. En fin de compte, cette journée représente bien plus qu'une simple visite. C'est un pont entre le passé et l'avenir, un moyen de s'assurer que l'horreur du 7 octobre ne sombre pas dans l'oubli et que la vérité continue d'être transmise. Ces jeunes Français, touchés au plus profond d'eux-mêmes, deviennent ainsi les gardiens d'une mémoire douloureuse mais essentielle, prêts à affronter la désinformation avec les armes de la vérité et de l'expérience vécue.